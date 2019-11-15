Президент Грузии обратилась в ООН и ЕК по поводу задержания врача в Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку и к руководителям других международных организаций по поводу задержания грузинского врача Важи Гаприндашвили в Южной Осетии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении администрации главы грузинского государства.

"Президент Грузии в связи с задержанием врача Важи Гаприндавшили цхинвальским оккупационным режимом обратилась к руководителям следующих международных организаций: генсеку ООН Антониу Гуттеришу, заместителю генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич", - сказано в сообщении.

Зурабишвили также проинформировала об инциденте ряд представителей международных организаций, в том числе высшего комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и комиссара по правам человека Совета Европы Дунью Миятович.

Гаприндашвили задержали в среду в окрестностях села Орчосани Ахалгорского (Ленингорского) района. Он обвиняется в незаконном пересечении границы. Суд Южной Осетии в пятницу арестовал мужчину на два месяца. Свою обеспокоенность по поводу задержания Гаприндашвили, который является председателем Союза травматологов и ортопедов Грузии, в пятницу уже выразило Объединение медицинских ассоциаций страны.