Трамп назвал "позором для нации" установленные демократами правила слушаний по импичменту

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Правила, установленные демократами в ходе слушаний в Конгрессе США по расследованию дела об импичменте, являются позором для всей страны. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я смотрел немного слушания, вчера не смотрел, потому что проводил переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Это (слушания - здесь и далее прим. ТАСС) позор, - сказал он. - У нас великое республиканское представительство, люди были избраны людьми. Но им [республиканцам на слушаниях] не позволяли задавать вопросы, делать заявления, свидетельствовать. Это позор для нашей нации".