Госсекретарь США считает правильным вывод части военнослужащих США из Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа о выводе части американских военнослужащих из Сирии было правильным, и американцы могут гордиться тем, чего удалось добиться в Сирии. Такое мнение высказал в пятницу Хьюстоне в Университете Райса госсекретарь США Майкл Помпео. Выдержки из его выступления транслировала местная радиостанция KPRC.

"Наши цели были достигнуты, - отметил он. - Мы обеспечивали воздушное прикрытие операций, и это стало важным элементом, обеспечившим успех операции. Америка должна гордиться тем, чего мы там добились".

Он подчеркнул, что даже после вывода американских военнослужащих с севера Сирии угрозы безопасности США не возникнет. "У нас есть крупный контингент в Ираке, - пояснил он. - У нас все еще есть значительные силы в Сирии".

Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты, в том числе крупный газоперерабатывающий завод, который иногда называют Conoco. Он был построен компанией Conocophillips, но позднее перешел под контроль государственной Сирийской газовой компании, у которой после начала в стране гражданской войны его отбили вооруженные боевики.