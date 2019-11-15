В Белом доме заявили, что Трамп не запугивал экс-посла в Киеве, а высказывал свое мнение

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщениями в Twitter в пятницу не ставил целью запугать выступающую в Конгрессе экс-посла в Киеве Мари Йованович, а лишь высказывал свое мнение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Глава американской администрации критически высказался о работе дипломата. Йованович дает сегодня показания в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса в рамках расследования дела об импичменте Трампа.

"Сообщения не являлись запугиванием, это просто мнение президента, - отметила Гришэм. - Это не суд, а полностью незаконный политический процесс против президента. Это настоящий позор".

Трамп в своем Twitter поставил под сомнение профессиональные качества экс-посла. "Везде, где побывала Мари Йованович, дела пошли плохо. Она начала [работу] в Сомали. Как это развивалось? Переходим к Украине. Новый украинский президент нелестно отзывался о ней в моем втором телефонном разговоре с ним", - написал глава Белого дома. Председатель спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ, от штата Калифорния) попросил Йованович прокомментировать эти записи. Дипломат не согласилась с оценками, данными ее деятельности главой государства.