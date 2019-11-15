Украинская оппозиция потребовала отставки главы "Укроборонпрома"

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

"Айварас Абромавичус должен быть немедленно отправлен в отставку и привлечен к уголовной ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте партии.

В пресс-службе партии сообщили, что украинские СМИ обнародовали документы, "свидетельствующие о том, что военные специалисты США получили доступ к оборонным предприятиям Украины". В партии считают, что в результате таких действий Абромавичуса Украина полностью перейдет под управление США. "Девятидневный тур представителей американской разведки по объектам оборонного комплекса журналисты стыдливо называют "аудитом", однако на самом деле это успешная разведывательная операция, предшествующая получению полного контроля над военно-промышленным комплексом Украины", - говорится в заявлении.

"Оппозиционная платформа" заявляет об угрозах нацбезопасности и требует от Зеленского дать оценку разглашению руководством "Укроборонпрома" государственной, военной и коммерческой тайны.

Ранее сообщалось, что группа специалистов Института оборонного анализа США прибыла на Украину с целью познакомиться с работой всех ключевых оборонных предприятий страны. По данным издания, ссылающегося на внутреннее распоряжение "Укроборонпрома", подписанное Абромавичусом, всем руководителям структурных подразделений концерна предписано принять участие во встречах с американской делегацией. А руководители дивизионов бронетанковой техники, оружия и боеприпасов, радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения и другие должны организовать их визиты на производственные предприятия.