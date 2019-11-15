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США расширили санкционные списки по Кубе

В соответствующий перечь были включены пять гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства
Здание Госдепартамента США AP Photo/Luis M. Alvarez
Описание
Здание Госдепартамента США
© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Сегодня [в пятницу] я объявляю о решении обновить черный список по Кубе. Пять организаций, принадлежащих кубинским военным, внесены в перечень юридических лиц, с которыми прямые финансовые операции, как правило, запрещены", - отметил шеф американской дипломатии.

Речь идет об одной гостинице в столице страны, еще одной в курортном городе Варадеро, а также трех на архипелаге Хардинес-дель-Рей. Решение главы американского внешнеполитического ведомства вступает в силу с 19 ноября.

Теги
СШАКубаПомпео, Майкл (Майк)
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