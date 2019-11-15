Помпео считает принципиально разными вопросы о Голанах и Крыме

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. США считают "в корне различающимися" вопросы, связанные с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и непризнанием воссоединения Крыма с Россией. Такую позицию изложил в пятницу госсекретарь Майкл Помпео, выступая в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас). Ему был задан вопрос о том, почему администрация президента США Дональда Трампа поддерживает аннексию Голан Израилем и осуждает РФ в ситуации с Крымом.

"Мне кажется, что факты здесь абсолютно разные, - сказал Помпео. - По всему миру существует множество территориальных споров и у каждого из них совершенно особые обстоятельства. Мы постарались заявить о том, что есть международные нормы и понимание и что факты свидетельствуют против них, а там, где эти нормы выстраиваются, мы должны их принять".

"Тут два набора фактов, и я не хочу тратить много времени на данный вопрос, поскольку он сложен, но достаточно сказать, что мы оценивали каждую из этих ситуаций и считаем, что они принципиально разные с точки зрения международного права, и мы постарались подчеркнуть эти различия", - добавил он.

Принадлежавшие Сирии с 1940-х годов Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981-м израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке провозглашался суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной. Президент США Дональд Трамп 25 марта 2019 года в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал прокламацию, признающую суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.