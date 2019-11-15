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Акции протеста в Ираке

СМИ: число погибших в результате взрыва в Багдаде возросло до шести

Пострадали 30 человек

ТАСС, 16 ноября. Число жертв взрыва, прогремевшего в пятницу вечером в центре Багдада, где проходят массовые демонстрации, возросло до шести. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на источник в МВД Ирака.

По его данным, число пострадавших увеличилось до 30. Ранее сообщалось о четырех погибших и 20 пострадавших.

Заминированный автомобиль был подорван вблизи главной площади иракской столицы Тахрир, где собралось большое количество протестующих.

В Ираке с начала октября не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

В результате столкновений во время протестов погибли более 320 человек, жертвы есть как среди демонстрантов, так и среди сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тыс. человек.

Теги
ИракАкции протеста в Ираке
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