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Сенаторы намерены рассмотреть вопрос о санкциях, если Турция оставит у себя С-400

В этом случае закон "будет продвигаться", отметил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джеймс Риш

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джеймс Риш (республиканец, от штата Айдахо) пообещал в пятницу, что верхняя палата продолжит рассмотрение законопроекта о санкциях в отношении Анкары, если та не откажется от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом говорится в распространенном пресс-службой сенатора заявлении.

"Если [президент Турции Тайип] Эрдоган сохранит С-400, законопроект о санкциях против Турции будет продвигаться [в Сенате]", - отметил Риш.

Законодатель рассказал о прошедшей в среду встрече пяти сенаторов, в числе которых был он, Эрдогана и президента США Дональда Трампа в Белом доме. "Мы недвусмысленно вернули его [Эрдогана] к действительности - от реальности разрушительных санкций в отношении его экономики до наших опасений относительно его нападения на курдов. Он покинул эту встречу с четким пониманием того, как нам казалось, что позиция Сената остается неизменной и сохранение российских С-400 является неудачной идеей", - считает Риш.

Без истребителей

Он подверг критике турецкую сторону за ее высказывания о том, что С-400 останутся на территории республики и в ближайшие месяцы будут приняты на вооружение. Риш также добавил, что Анкара не получит ни одного американского многоцелевого истребителя F-35, пока в Турции находятся российские ЗРС. "Как председатель комитета по иностранным делам я занимаюсь вопросами продажи оружия и военной техники другим государствам. Я буду работать со своими коллегами над тем, чтобы шансы отправки F-35 из США в Турцию, пока у Эрдогана есть ЗРС С-400, были равны нулю", - пообещал сенатор.

"Кроме того, если он [турецкий президент] будет твердо придерживаться своей позиции по сохранению С-400, я намерен продвигаться вперед в отношении законопроекта о санкциях против Турции. Это его выбор, и он знает последствия", - заключил председатель профильного комитета.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в пятницу проинформировал, что Анкара не откажется от приобретения российских ЗРС.

13 ноября в Вашингтоне прошли переговоры Эрдогана и Трампа, по итогам которых хозяин Белого дома заявил, что они поручили ключевым министрам провести работу по урегулированию ситуации вокруг покупки Анкарой С-400. Трамп также выразил уверенность, что США и Турция найдут решение по С-400 и F-35.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении проинформировал, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

В прошлом месяце Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении Анкары и ее финансового сектора в связи с проведением Турцией военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой С-400. Инициатива была отправлена на рассмотрение в Сенат.

Теги
СШАТурция
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