Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

ТАСС, 16 ноября. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в ночь на субботу по израильской территории две ракеты, которые были перехвачены системой противовоздушной обороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.
"Две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону израильского города Беэр-Шева, обе перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении военных.
Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали на юге страны, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа. "Сирены звучат на юге Израиля", - говорилось в сообщении пресс-службы.