Белый дом: на слушаниях по импичменту в Конгрессе не было доказательств вины Трампа

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Завершившиеся в пятницу слушания в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте президента не выявили доказательств вины Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу?

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

"Вторые открытые слушания спикера [Палаты представителей Нэнси] Пелоси и конгрессмена [председателя спецкомитета Адама] Шиффа по импичменту были столь же бесполезными и непоследовательными, как и первые. Никаких доказательств каких-либо нарушений со стороны президента представлено не было. На самом деле [выступавшая на слушаниях бывший] посол [США в Киеве Мари] Йованович под присягой дала показания, что не знала о какой-либо преступной деятельности, к которой причастен президент Трамп", - отметила пресс-секретарь.

"Трудно представить себе более бездарную трату времени, чем сегодняшние слушания, и все же, к сожалению, мы ожидаем от демократов Палаты представителей еще большего проявления того же тенденциозного политического театра на следующей неделе", - заключила Гришэм.

Первые открытые слушания

13 ноября в Конгрессе прошли первые публичные слушания в рамках расследования дела об импичменте. Для дачи показаний были вызваны временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Одновременно с началом выступления Йованович Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 21 апреля.