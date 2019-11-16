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Президент Венесуэлы обсудил с делегацией из России экономическое сотрудничество

По словам Николаса Мадуро, он также провел переговы с предпринимателями из Турции

КАРАКАС, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что провел в пятницу встречу с делегацией из России для обсуждения развития экономического сотрудничества между странами.

"У меня была встреча с важной делегацией из России", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам Мадуро, он также провел переговы с предпринимателями из Турции. "Перед нами открываются тысячи возможностей для продолжения развития торговли, экономического обмена и инвестиций", - сказал президент.

Мадуро не уточнил, кто именно входил в состав российской делегации.

Теги
ВенесуэлаРоссия
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