AFP: на Шри-Ланке началось голосование на выборах президента

ТАСС, 16 ноября. Избирательные участки открылись в субботу утром на выборах президента Шри-Ланки. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, голосование началось в 07:00 по местному времени (04:30 мск) и продлится до 17:00 (14:30 мск). Результаты станут известны в воскресенье или понедельник. В голосовании ожидается участие 16 млн избирателей.

В выборах принимают участие 35 кандидатов - как представители различных партий, так и независимые. Среди них два буддийских монаха, четыре представителя мусульманской общины и двое - тамильского меньшинства. В выборах участвует одна женщина.

Действующий президент Майтрипала Сирисена не будет добиваться переизбрания, нынешний премьер-министр Ранил Векрамасингхе также не участвует в президентской гонке. Основная борьба, как ожидается, развернется между Готабаей Раджапаксой, представляющим оппозиционный Народный фронт Шри-Ланки, и Саджитом Премадасой от правящей Объединенной национальной партии. Глава государства на Шри-Ланке избирается на пятилетний срок.