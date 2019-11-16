Дипломат США утверждает, что Трамп интересовался расследованием по делу Байдена на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс полагает, что американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре интересовался началом расследования на Украине в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом дипломат заявил в пятницу на закрытой встрече с американскими конгрессменами в рамках разбирательства относительно импичмента президента США.

Текст выступления Холмса на данной встрече опубликовал телеканал CNN. Дипломат подтвердил утверждения временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, являющегося его начальником, относительно указанного телефонного разговора. Согласно изложенной Холмсом версии, 26 июля он находился в ресторане в Киеве вместе с постпредом США при ЕС Гордоном Сондландом, а также двумя коллегами. Сондланд тогда якобы побеседовал по телефону с Трампом, а Холмс слышал некоторые реплики.

Холмс утверждает, что президент США спрашивал у Сондланда, намерен ли президент Украины начать расследование по делу Байдена. Постпред США при ЕС якобы заверил хозяина Белого дома, что украинский лидер готов выполнить любые требования Вашингтона. По словам Холмса, после завершения данного телефонного разговора он спросил у Сондланда, как Трамп относится к Украине. Сондланд якобы ответил, что Трампа интересует лишь расследование по делу Байдена, а судьба Украины совершенно не волнует.

Холмс сразу же после описанных событий уведомил о произошедшем свое руководство.

Трамп все отрицает

Трампа в среду попросили прокомментировать утверждения Тейлора относительно указанного разговора. "Я ничего об этом не знаю. В первый раз об этом слышу", - ответил американский лидер.

Политик также напомнил о более ранних заявлениях Сондланда.

"Он отмечал, что говорил со мной очень недолго, а я сказал: "Никаких обменов [между Вашингтоном и Киевом] ни при каких обстоятельствах". "И это правда, - добавил Трамп. - Про остальное я ничего не слышал".

Повод для импичмента

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына Джозефа Байдена Хантера на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в стремлении переизбраться на второй срок.