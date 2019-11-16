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Политический кризис в Боливии

Избранный президент Аргентины не намерен вести диалог с Жанин Аньес как с лидером Боливии

Ранее Альберто Фернандес говорил, что считает случившееся в соседней стране государственным переворотом

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в пятницу, что не намерен вести диалог с временным президентом Боливии Жанин Аньес, так как не считает ее представителем страны.

"Я не буду говорить с тем, кто не представляет Боливию", - сказал он журналистам.

Ранее Фернандес говорил, что считает случившееся в соседней стране государственным переворотом.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки.

Армия, оппозиция и профсоюзы призвали Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает пост президента, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, власти которой предоставили ему политическое убежище.

В тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента. Конституционный суд подтвердил законность передачи власти.

Теги
АргентинаБоливияФернандес, АльбертоПолитический кризис в Боливии
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