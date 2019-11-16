СМИ: и.о. главы МИД Канады Фриланд может получить новую должность в правительстве Трюдо

ОТТАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности главы МИД Канады Христя Фриланд может получить новую должность в формируемом правительстве премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

По данным его источников, сейчас обсуждается возможность перевода Фриланд на руководящую должность в создаваемом Министерстве межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны. Новое ведомство создается с учетом итогов прошедших парламентских выборов, на которых правящая Либеральная партия Трюдо одержала победу, но не смогла получить большинство голосов избирателей, полностью потеряв поддержку жителей Западной Канады. Задачей этого министерства, по информации источника CBC, станет "восстановление национального единства" путем решения внутренних канадских проблем.

При этом, чтобы перевод Фриланд с поста министра иностранных дел, который неофициально считается вторым по значимости после должности премьер-министра, не считался понижением в карьерной лестнице, предлагается ввести для нее новую должность - заместителя премьер-министра по внутренним делам.

Либеральная партия Канады 21 октября выиграла парламентские выборы. Согласно данным избиркома, либералы одержали верх в 157 из 338 избирательных округов, получив 33,1% голосов. Консервативная партия победила в 121 округе (34,4% голосов), на третьем месте "Квебекский блок" (победа в 32 округах, 7,7%), затем следуют Новая демократическая партия (победа в 24 округах, 15,9%) и Партия "зеленых" Канады (победа в трех округах, 6,5%), один мандат получил независимый кандидат.

Для формирования правительства большинства либералам необходимо было 170 мандатов. Трюдо уже заявил, что не будет создавать парламентскую коалицию ни с одной из оппозиционных партий. Он объявит состав нового правительства 20 ноября. На данный момент члены его бывшего кабмина являются исполняющими обязанности на должностях руководителей министерств.

Фриланд, имеющая по материнской линии украинские корни, придерживается антироссийской политики в связи с воссоединением Крыма с РФ. Она была назначена на должность главы канадского МИД в январе 2017 года.