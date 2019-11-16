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С-400 в Турции будут эксплуатировать без российских специалистов

Руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир отметил, что турецкие специалисты в настоящий момент продолжают обучение в России

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 после введения в строй в Турции будут эксплуатировать без российских специалистов. Об этом заявил в субботу руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир в эфире телеканала CNN Turk.

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"Турецкие специалисты в настоящий момент продолжают обучение в России. И мы несколько раз говорили, что российского персонала [после введения в строй С-400] не будет", - сказал он. Демир также отметил, что Турция не намерена, закупив у РФ ЗРС С-400, поставить системы в ангар. "Мы настроены ввести в строй российские системы в апреле 2020 года", - подчеркнул он.

В пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын также подтвердил, что Анкара "не намерена отступать в вопросе покупки С-400".

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