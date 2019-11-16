Заседание депутатов от правящей партии проходит в Тбилиси на фоне стычек с полицией

ТБИЛИСИ, 16 ноября. /ТАСС/. Заседание депутатов от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" проходит в субботу в Тбилиси на фоне стычек протестующих с полицией. Кадры потасовок в прямом эфире транслирует грузинская телекомпания "Рустави 2".

У офиса правящей партии находятся гражданские активисты, а также оппозиционеры из партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу". Они время от времени пытаются пикетировать служебный вход в здание, однако полиция не дает им этого сделать. Протестующие пытаются лечь у входа в офис. В давке пострадали несколько митингующих.

"Мы всем [представителям власти] создадим дискомфорт. Мы будем тут до завершения заседания. Они столкнутся с очень жестким протестом как здесь, так и во всех тех местах, куда они пойдут", - сказала журналистам депутат от "Европейской Грузии" Елена Хоштария.

Эпицентром протестного движения по-прежнему остается проспект Руставели у здания парламента. Там уже вторую ночь подряд люди проводят в палатках, разбитых на проезжей части. Количество палаток растет. В первую ночь их было восемь, а сейчас 20. Ночью с протестующими дежурят и оппозиционеры.

Причиной волны митингов послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию Грузии, которые требуют поддержки 113 депутатов из 150. На голосовании изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Сразу после голосования не согласные с его результатом члены правящей партии стали выходить из ее рядов. На сегодня девять депутатов покинули правящую партию. В пятницу стало известно, что парламентское большинство покидают и три члена фракции "Грузинская мечта - консерваторы".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси.