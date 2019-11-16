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Welt: Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО в вопросах обороны

По данным издания, французский лидер считает, что это поможет лучше защитить страны ЕС, которые не входят в НАТО, - Швецию, Финляндию, Австрию, Кипр, Мальту, Ирландию
Президент Франции Эмманюэль Макрон Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон требует внести поправки в Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны. Об этом сообщила в субботу газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Брюсселе.

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По данным издания, Макрон настаивает на том, чтобы внести уточнения в седьмой пункт 42-й статьи. В ней говорится, что члены ЕС должны оказывать помощь и содействие любой другой стране сообщества. Французский президент настаивает на том, чтобы в некоторые формулировки были внесены "значительные уточнения", пишет газета.

Макрон считает, что это поможет лучше защитить страны ЕС, которые не входят в НАТО, - Швецию, Финляндию, Австрию, Кипр, Мальту, Ирландию. По его мнению, изменения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза своими силами, если альянс в случае вето не сможет активировать статью о коллективной обороне.

Французский президент в начале ноября спровоцировал дискуссию о состоянии Североатлантического альянса. В интервью журналу The Economist он заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель с такой оценкой не согласились.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияФранцияМакрон, Эмманюэль
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