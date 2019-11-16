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Власти Грузии не намерены проводить внеочередные выборы по "немецкой модели"

Вице-спикер парламента страны Георгий Вольский заявил, что для таких выборов необходимы конституционные изменения

ТБИЛИСИ, 16 ноября. /ТАСС/. Проведение внеочередных парламентских выборов по так называемой немецкой модели лишь путем внесения изменений в избирательный кодекс будет неконституционным. Об этом в субботу заявил вице-спикер, лидер парламентского большинства Георгий Вольский журналистам после завершения заседания депутатов правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

"Всем известно, что так называемая немецкая модель не соответствует конституции, которая сегодня у нас работает. Для таких выборов необходимы конституционные изменения, осуществить которые до очередного голосования в 2020 году не получится. Наши конституционалисты более детально объяснят вам это", - сказал Вольский.

Оппозиционные партии в пятницу предложили властям провести досрочные выборы в парламент без внесения изменений в конституцию по так называемой немецкой модели. В Германии сегодня действует смешанная система парламентских выборов. 299 депутатов избираются по пропорциональным спискам, а другая половина - по одномандатным округам. Основное отличие при немецкой системе заключается в том, что распределение мандатов происходит пропорционально. К примеру, если какая-то партия на выборах получит 40% голосов, но победу также одержат мажоритарии от нее, то общее количество мандатов этого политического объединения все равно должно соответствовать 40%.

Количество мандатов зависит от того, сколько процентов возьмет партия, но места в парламенте в первую очередь получат не те политики, которые находятся в партийных списках, а победившие мажоритарии. И если после этого останутся свободные места, то их уже заполнят те, кто состоит в списках.

В центре Тбилиси второй день подряд проходят митинги, причиной которых стал провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию Грузии, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси.

Теги
ГрузияИванишвили, Бидзина
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