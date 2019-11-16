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Акции протеста во Франции

СМИ: полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов в Париже

Задержаны 33 человека

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Полиция применила слезоточивый газ для разгона участников манифестации "желтых жилетов" на площади Италии и в районе метро Порт-де-Шанперре в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

Как отмечается, в этих двух районах французской столицы на манифестацию вышли несколько сотен человек. Через какое-то время возникли стычки участников акций с полицией, в результате которых правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ. По последним данным префектуры полиции, в ходе протестов задержаны 33 человека, выписано пять штрафов и досмотрено более 1,2 тыс. человек.

В субботу во Франции проходит 53-й общенациональный день протеста движения "желтых жилетов". Акции планируются не только в столице, но и в таких крупных городах республики, как Бордо, Лилль, Лион, Марсель, Нант и Тулуза. Год назад, 17 ноября 2018 года, состоялась первая крупномасштабная акция их сторонников. Тогда число участников протестов по всей Франции составило 282 тыс. человек. Первоначально акции "желтых жилетов" проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Теперь участники общественной кампании выдвигают не только социально-экономические, но и политические требования.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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