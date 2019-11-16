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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Каталонские сепаратисты начали акции протеста на железнодорожных станциях Барселоны

Организатором акций стали так называемые комитеты в защиту республики, которые выступают за выход Каталонии из состава Испании

МАДРИД, 16 ноября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии начали в субботу акции протеста на железнодорожных станциях Барселоны с целью нарушить их работу. Об этом сообщила газета Periodico.

Организатором митингов являются так называемые комитеты в защиту республики, которые выступают за выход Каталонии из состава Испании. Манифестантов призвали собираться на разных железнодорожных станциях города, чтобы "полностью заблокировать" региональную столицу. Кроме того, участники протестов постепенно прибывают к вокзалу Барселоны Сантс. На местах проведения акций усилено присутствие полиции.

С 14 октября в разных городах Каталонии проходят многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет. В частности, акции протеста прошли в международном аэропорту Барселоны, а также на автотрассе на границе между Испанией и Францией.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
ИспанияФранцияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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