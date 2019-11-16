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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

СМИ: турецкие силовики задержали 25 родственников аль-Багдади

Генпрокуратура Турции обвиняет всех задержанных в причастности к террористической деятельности

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали не менее 25 родственников ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщило в субботу агентство Anadolu.

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По его данным, турецкие силовики провели ряд антитеррористических операций в нескольких провинциях республики - Кыршехире, Орду, Самсуне и Шанлыурфе.

Генеральная прокуратура Турции обвиняет всех задержанных в причастности к террористической деятельности.

За последнее время турецкие силовики задержали несколько десятков боевиков ИГ. Эти меры активизировались после заявления президента США Дональда Трампа о ликвидации американскими военными аль-Багдади.

Теги
СШАТурцияТрамп, ДональдАбу Бакр аль-БагдадиЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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