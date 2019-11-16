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СМИ: в Ираке ликвидировали двоих главарей ИГ

Также военная разведка страны предотвратила теракт в одной из мечетей в западной провинции Анбар

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур Ирака ликвидировали к северу от Багдада двух местных главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в субботу новостной портал Baghdad Al Youm со ссылкой на иракское МВД.

По информации ведомства, в операции против боевиков участвовали силы Федерального агентства по разведке и расследованиям при МВД. Разыскиваемые террористы были обнаружены и уничтожены в районе Эр-Рияд провинции Киркук.

Кроме того, в западной провинции Анбар военная разведка предотвратила теракт в одной из мечетей. Атаку во время пятничной молитвы в районе города Хит должен был совершить смертник. Спецслужбам удалось перехватить взрывчатку и гранату, которые террористы намеревались использовать при нападении.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют вылазки против сотрудников правопорядка, армии и мирных граждан.

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Ирак
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