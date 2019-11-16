Германские "зеленые" переизбрали руководство партии

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Делегаты съезда германской партии "Союз-90" / "зеленые" в субботу переизбрали в должности сопредседателей Роберта Хабека и Анналену Бербок. Они получили 90,4% и 97,1% голосов соответственно. Трансляция велась на канале партии в YouTube.

Оба политика возглавили партию в январе 2018 года. С тех пор "зеленые" существенно нарастили рейтинги на фоне "дизельного скандала" и отказа от угольной энергетики. Сейчас за них готовы проголосовать от 18% до 23,5% граждан ФРГ, что больше, чем у Социал-демократической партии Германии.

50-летний Хабек и 38-летняя Бербок будут руководить партией еще как минимум два года. На съезде, который проходит в Билефельде, они заявили о цели попасть в правительство по итогам следующих парламентских выборов. "Мы должны не только формулировать цели, но и претворять их в жизнь", - сказала Бербок.

В ходе последних выборов в Бундестаг в 2017 году "зеленые" набрали 8,9%. Партия претендовала на то, чтобы сформировать правительство совместно с консерваторами и либералами, но в итоге переговоры зашли в тупик. Нынешние сопредседатели принимали участие в тех переговорах, входили в рабочую группу по вопросам европейской политики.