CNN: Трамп лично давал партнерам своего адвоката поручение надавить на украинские власти

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в декабре прошлого года проводил личную встречу с партнерами своего адвоката Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которые в прошлом месяце были задержаны в США по подозрению в нарушениях при лоббистской деятельности. Как сообщает в субботу телекомпания CNN, на этой встрече Трамп поручил двум выходцам из СССР, имеющим американское гражданство, оказать давление на власти Украины с целью начать расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Два источника рассказали CNN о том, что встреча между Трампом, Парнасом, Фруманом, а также адвокатом американского лидера Рудольфом Джулиани состоялась в декабре 2018 года на вечеринке по случаю Хануки в Белом доме. В качестве одного из доказательств того, что такая встреча действительно имела место, телекомпания приводит фотографию со страницы Парнаса в одной из социальных сетей. На снимке изображены стоящие рядом и улыбающиеся предполагаемые участники якобы состоявшейся позже "закрытой встречи", а также вице-президент США Майкл Пенс.

По сведениям источников телекомпании, позднее Парнас говорил своим доверенным лицам о том, что на встрече президент США поручил ему и Фруману "секретную миссию", которая заключалась в том, чтобы они оказали давление на украинские власти. Задумка американского лидера, по мнению Парнаса, заключалась в том, что Трамп через Джулиани должен был передавать указания, а двое его партнеров должны были их исполнять. CNN указывает, что Парнас в совершенстве владеет русским языком, в то время как Фруман был ценен в первую очередь количеством бизнес-связей на Украине.

Адвокат Рудольфа Джулиани Роберт Костелло подчеркнул, что этой или подобной встречи на самом деле не было. Фотография, по его словам, была сделана мельком после того, как запечатленные на ней люди обменялись рукопожатиями.

Скандал в Вашингтоне

В октябре Парнас и Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Сам Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.