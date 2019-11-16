Помпео обвинил Иран в использовании палестинских радикалов для нанесения ударов по Израилю

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу обвинил Тегеран в использовании палестинской группировкой "Исламский джихад" для нанесения ударов по Израилю.

"Иран использует <...> палестинский "Исламский джихад", чтобы наносить удары по нашему прекрасному союзнику Израилю. Иран не стремится к миру в регионе. Он не хочет, чтобы палестинский народ процветал. Он хочет больше конфликтов. Пока мы не ответим на угрозы Ирана, круговорот насилия будет продолжаться", - написал глава американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

По мнению Помпео, на Иран необходимо продолжать оказывать давление, пока Тегеран "не заключит всеобъемлющее соглашение, включающее в себя [обязательство по] прекращению поддержки террористических группировок". "Страны всего мира больше не могут заявлять о стремлении к миру в регионе, при этом оставляя без внимания угрозы со стороны Ирана", - добавил госсекретарь.

По данным армии Израиля, за 50 часов с утра 12 ноября, когда начался последний виток противостояния, радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю не менее 450 ракет, большинство из которых были перехвачены. В ответ израильские военные поразили десятки целей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов в секторе погибли более 30 человек. В пресс-службе Армии обороны Израиля подчеркнули, что "около 20 из них были террористами, запускавшими ракеты".

В четверг в Египте посредникам и представителям палестинской группировки удалось достичь соглашения о прекращении огня с Израилем в секторе Газа.