В ЛНР оценили угрозы экс-представителя Киева в политподгруппе о "диком поле" в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Западные гаранты минских соглашений, а также ведущие международные организации должны услышать звучащие из Киева заявления о необходимости превратить Донбасс в "дикое поле". Об этом в субботу ТАСС заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на Украине Родион Мирошник.

Ранее экс-представитель Киева в политической подгруппе контактной группы Роман Бессмертный в эфире одного из украинских телеканалов заявил о необходимости превратить территорию Луганской и Донецкой народных республик в "дикое поле" и "отселить" оттуда всех жителей, сочувствующих политике властей Украины.

"Таких высказываний представителей Киева должно побольше доходить до западных гарантов минских соглашений, а также до ОБСЕ, ООН, ПАСЕ. Тогда двух мнений и не будет о том, какая из сторон конфликта не хочет урегулирования, не хочет мира. Особенно это актуально в преддверии возможного [9 декабря в Париже] саммита "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и Россия)", - считает Мирошник.

По словам представителя ЛНР, Бессмертный, "играющий в интересах [предыдущего президента Украины Петра] Порошенко, сознательно разжигает рознь и призывает к использованию методов геноцида и истребления, что нравится радикалам, и очень сожалеет, что не получается ни экономической блокадой, ни политическими и уголовными преследованиями задушить республики Донбасса, восставшие против госпереворота [на Украине, в результате которого к власти в стране пришли националисты]".

"Для таких как Бессмертный и был придуман Римский статут, чтобы призывы к военным преступлениям не оставались безнаказанными", - добавил Мирошник.

Минские соглашения

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ был одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого комплекса мер". Позднее комплекс мер был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН под номером 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. В частности, украинская сторона отказывается от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.