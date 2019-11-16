Кандидаты на пост президента Алжира подписали Хартию о приверженности этическим нормам

РАБАТ, 16 ноября. /ТАСС/. Пятеро кандидатов на пост президента Алжира, которые примут участие в намеченных на 12 декабря 2019 года выборах главы государства, подписали в субботу Хартию о приверженности этическим нормам в период избирательной кампании. Об этом сообщает информационный портал Alg24.

Под документом, который разработал Независимый национальный избирательный орган (ННИО) Алжира, свои подписи поставили временный генеральный секретарь партии "Национальное демократическое объединение" 60-летний Азеддин Михуби, бывший министр туризма, председатель политического движения "Аль-Бина" 57-летний Абделькадер Бенгрина, два бывших премьер-министра - 74-летний Абдельмаджид Теббун и 75-летний Али Бенфлис, а также кандидат от партии "Фронт будущего" 56-летний Абдельазиз Белаид.

Моральный контракт

Хартия, подписанная за день до старта избирательной кампании, обязывает кандидатов и связанные с ними политические силы "воздерживаться от клеветнических высказываний, оскорблений и брани в адрес соперников, не допускать лживых заявлений касательно промежуточных или итоговых результатов выборов".

Претенденты на пост президента также взяли на себя обязательство "уважать программы встреч и митингов, правила проведения избирательной кампании", утвержденные ННИО. Кроме того, они не имеют права использовать в злонамеренном виде государственные атрибуты, а также выбирать для проведения предвыборных мероприятий культовые места, здания государственных учреждений, учебных и воспитательных заведений.

Хартия также запрещает кандидатам совершать любые действия, способные нарушить ход избирательной кампании, использовать хитрости и уловки с целью принудить голосовать граждан.

Вскоре после подписания документа политики, допущенные к выборам, прокомментировали его содержание. Так, Теббун, которого называют одним из фаворитов, выразил уверенность, что хартия "поспособствует созданию демократического и честного Алжира". По мнению Бенфлиса, она "поможет проведению выборов в соответствии с правилами".

Белаид со своей стороны назвал подписанный в субботу документ "точкой соприкосновения всех кандидатов". Бенгрина указал на то, что, "согласно духу и букве хартии, претенденты являются соперниками друг для друга, а не врагами". Наконец, Михуби заявил, что считает хартию "настоящим моральным контрактом между кандидатами и алжирским народом".

Председатель ННИО Мухаммед Шарфи тем временем заверил, что возглавляемая им структура будет "следить за ходом электорального процесса в рамках демократических процедур, согласно закону". "Члены ННИО мобилизованы для того, чтобы защитить выбор народа", - подчеркнул он.

Министр связи, официальный представитель правительства Хасан Рабхи со своей стороны заверил, что "приняты все необходимые меры для обеспечения проведения стартующей 17 ноября избирательной кампании в наилучших условиях".

Мобилизация ради успеха выборов

Власти убеждены, что только проведение президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире. Он длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

Ранее временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех призвал граждан страны "мобилизовать свои силы ради успеха президентских выборов". Он также выразил уверенность в том, что "алжирцы сумеют преградить путь тем, кто стремится превратить в свой инструмент правила и принципы демократии", призвал граждан страны быть "бдительными и осторожными" и подтвердил "решимость государства дать слово народу, чтобы тот самостоятельно и свободно выбрал того, кому он доверит задачу создать новый метод управления страной".