В Праге несколько сотен тысяч человек вышли на митинг с требованием отставки премьера

ПРАГА, 16 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен тысяч человек вышли в субботу на митинг в Праге, на Летенском поле, с требованием отставки лидера политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии. По оценкам организовавшего акцию общественного движения "Миллион мгновений для демократии", в ней приняли участие 300 тыс. человек. В полиции заявляют, что митингующих было примерно 200 тыс.

Для участия в акции в столицу на тракторах приехали несколько десятков фермеров из сельскохозяйственных районов страны.

Участник акции несли государственные флаги Чехии, передает корреспондент ТАСС с места событий. Многие из них держали в руках плакаты с призывами к отставке премьера. На транспарантах также были написаны лозунги в поддержку демократии, усиления борьбы с коррупцией, укрепления единства Евросоюза и НАТО.

Ультиматум

Митингующие требовали, чтобы Бабиш либо подал в отставку, либо до 31 декабря избавился от принадлежащего ему холдинга "Агроферт" и СМИ, а также снял своих ближайших сторонников с руководящих постов в органах юстиции. В противном случае они грозят с января 2020 года проводить в республике периодические акции протеста.

"Бабиш использует возможности, которыми располагает на премьерском посту, в целях развития собственного бизнеса. Через СМИ, владельцем которых является премьер, он оказывает недопустимое давление на чешскую политику. Политик действует против интересов граждан", - заявил журналистам один из лидеров "Миллиона мгновений для демократии" Бенджемин Роле.

Сам премьер не намерен подавать в отставку и не выражает беспокойства в связи с митингом. Он считает, что проявление недовольства части избирателей политикой правительства является признаком здоровой демократии.

Глава кабмина уверен, что опирается на твердую поддержку большинства населения. "Миллион мгновений для демократии", по словам Бабиша, тесно связан с его политическими противниками.

Бабиша поддерживает президент

Президент Чехии Милош Земан неоднократно выражал поддержку Бабишу. Как, в частности, он ранее заявил пражскому телеканалу TV Barrandov, усилия "Миллиона мгновений для демократии" по организации протестных акций "идут вразрез с настоящей демократией". Движение АНО, напомнил Земан, на последних парламентских выборах получило 1,5 млн голосов избирателей и его лидер занял пост премьера в полном соответствии с демократическими нормами. Число недовольных главой чешского правительства значительно меньше числа его сторонников, считает глава государства.