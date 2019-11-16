Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Праге несколько сотен тысяч человек вышли на митинг с требованием отставки премьера

Митингующие хотели, чтобы Андрей Бабиш либо подал в отставку, либо до 31 декабря избавился от принадлежащего ему холдинга "Агроферт" и СМИ, а также снял своих ближайших сторонников с руководящих постов в органах юстиции

ПРАГА, 16 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен тысяч человек вышли в субботу на митинг в Праге, на Летенском поле, с требованием отставки лидера политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии. По оценкам организовавшего акцию общественного движения "Миллион мгновений для демократии", в ней приняли участие 300 тыс. человек. В полиции заявляют, что митингующих было примерно 200 тыс.

Участник акции несли государственные флаги Чехии, передает корреспондент ТАСС с места событий. Многие из них держали в руках плакаты с призывами к отставке премьера. На транспарантах также были написаны лозунги в поддержку демократии, усиления борьбы с коррупцией, укрепления единства Евросоюза и НАТО.

Для участия в акции в столицу на тракторах приехали несколько десятков фермеров из сельскохозяйственных районов страны.

Ультиматум

Митингующие требовали, чтобы Бабиш либо подал в отставку, либо до 31 декабря избавился от принадлежащего ему холдинга "Агроферт" и СМИ, а также снял своих ближайших сторонников с руководящих постов в органах юстиции. В противном случае они грозят с января 2020 года проводить в республике периодические акции протеста.

"Бабиш использует возможности, которыми располагает на премьерском посту, в целях развития собственного бизнеса. Через СМИ, владельцем которых является премьер, он оказывает недопустимое давление на чешскую политику. Политик действует против интересов граждан", - заявил журналистам один из лидеров "Миллиона мгновений для демократии" Бенджемин Роле.

Сам премьер не намерен подавать в отставку и не выражает беспокойства в связи с митингом. Он считает, что проявление недовольства части избирателей политикой правительства является признаком здоровой демократии.

Глава кабмина уверен, что опирается на твердую поддержку большинства населения. "Миллион мгновений для демократии", по словам Бабиша, тесно связан с его политическими противниками.

Бабиша поддерживает президент

Президент Чехии Милош Земан неоднократно выражал поддержку Бабишу. Как, в частности, он ранее заявил пражскому телеканалу TV Barrandov, усилия "Миллиона мгновений для демократии" по организации протестных акций "идут вразрез с настоящей демократией". Движение АНО, напомнил Земан, на последних парламентских выборах получило 1,5 млн голосов избирателей и его лидер занял пост премьера в полном соответствии с демократическими нормами. Число недовольных главой чешского правительства значительно меньше числа его сторонников, считает глава государства.

Теги
ЧехияБабиш, Андрей
Реклама на ТАСС
Представители белорусской оппозиции провели несанкционированный митинг у Центризбиркома
Участники акции сожгли перед зданием ЦИК свидетельства кандидатов в депутаты и их доверенных лиц. При этом никто не озвучил фамилии кандидатов, которые таким образом решили сняться с выборов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС