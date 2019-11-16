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На парламентских выборах в Белоруссии досрочно проголосовали более 35% избирателей

По данным ЦИК республики, наиболее высокая явка зафиксирована в Гомельской и Могилевской областях, самая низкая - в Минске

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Более 35% белорусских избирателей проголосовали досрочно на парламентских выборах в Белоруссии за пять дней. Такие данные обнародовал в пятницу на своем сайте ЦИК республики.

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Досрочное голосование началось 12 ноября и проходило до 16 ноября включительно.

По данным ЦИК, в целом по республике на участки за пять дней пришли 35,77% избирателей, включенных в списки для голосования. Наиболее высокая явка зафиксирована в Гомельской и Могилевской областях, где проголосовали 39,41% и 39,11% избирателей, самая низкая - в Минске - 28,56%.

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