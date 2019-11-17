Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США осудили попытки Ирана отключить интернет в стране

По данным арабских СМИ, власти практически полностью отключили интернет в стране в связи с протестами

ТАСС, 17 ноября. Вашингтон осуждает попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов и выражает поддержку демонстрантам. Об этом в субботу заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"США поддерживают многострадальный народ Ирана, который протестует против последней несправедливости, совершенной коррумпированным режимом. Мы осуждаем попытки отключить интернет", - написала она в Twitter.

Госсекретарь США Майкл Помпео также заявил о своей поддержке манифестантов. "США с вами", - обратился он к иранцам в Twitter.

По данным телеканала Al Arabiya и ряда других арабских СМИ, власти Ирана в субботу практически полностью отключили интернет в стране в связи с протестами, разразившимися в ряде городов из-за повышения цен на бензин.

Как сообщил корреспондент ТАСС, доступ к интернету был ограничен в субботу сразу в нескольких из 22 районов Тегерана. Сотовая и стационарная телефонная связь работает без перебоев.

В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива для большинства граждан страны.

Теги
СШАИран
Реклама на ТАСС
СМИ: Япония создаст микроволновый излучатель для противодействия самолетам и ракетам
Речь идет об излучателе, действующем в диапазоне от 3 до 30 гигагерц, сообщила газета Sankei Shimbun
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС