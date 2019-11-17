В США осудили попытки Ирана отключить интернет в стране

ТАСС, 17 ноября. Вашингтон осуждает попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов и выражает поддержку демонстрантам. Об этом в субботу заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"США поддерживают многострадальный народ Ирана, который протестует против последней несправедливости, совершенной коррумпированным режимом. Мы осуждаем попытки отключить интернет", - написала она в Twitter.

Госсекретарь США Майкл Помпео также заявил о своей поддержке манифестантов. "США с вами", - обратился он к иранцам в Twitter.

По данным телеканала Al Arabiya и ряда других арабских СМИ, власти Ирана в субботу практически полностью отключили интернет в стране в связи с протестами, разразившимися в ряде городов из-за повышения цен на бензин.

Как сообщил корреспондент ТАСС, доступ к интернету был ограничен в субботу сразу в нескольких из 22 районов Тегерана. Сотовая и стационарная телефонная связь работает без перебоев.

В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива для большинства граждан страны.