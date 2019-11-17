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Экс-сотрудник Белого дома советовал ограничить доступ к записи беседы Трампа с Зеленским

Июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы Белого дома

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Бывший старший директор по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Тим Моррисон советовал ограничить доступ к данным об июльском телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, хотя не считал, что в его содержании было что-либо неправомерное. Об этом он рассказал на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США, стенограмма которых была обнародована в субботу.

Само заседание состоялось в конце октября. Моррисон давал показания перед членами трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США.

По словам Моррисона, после беседы Трампа с Зеленским он разговаривал с советниками СНБ Джоном Айзенбергом и Майклом Эллисом. "Я рекомендовал им, чтобы мы ограничили доступ к пакету [документов по разговору]", - сказал Моррисон, отметив, что он боялся утечки данных и того, как она может сказаться на политической ситуации в Вашингтоне, а также на восприятии Украиной ее взаимоотношений с США. "Я хочу прояснить - я не был обеспокоен тем, что [в ходе разговора] обсуждалось что-то незаконное", - добавил он, указав при этом, что в компьютерную систему для особо секретных документов стенограмма беседы попала "по ошибке".

Июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму этой июльской беседы. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

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