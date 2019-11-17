Власти Боливии освободили военных от ответственности за применение силы в ходе беспорядков

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноября. /ТАСС/. Временное правительство Боливии издало указ, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности военных за применение силы во время беспорядков. Об этом сообщила Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) в Twitter.

"МКПЧ предупреждает о президентском указе номер 4078 о действиях вооруженных сил в Боливии, который был издан 15 ноября. Его цель - освободить от ответственности служащих ВС, которые участвуют в операциях по восстановлению порядка", - говорится в сообщении.

По мнению комиссии, указ "не отвечает международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления" протестов, сопровождающихся беспорядками. "МКПЧ осуждает любые административные меры правительства Боливии, которые покушаются на право, правду, правосудие и международные нормы в области прав человека, особенно в контексте действий ВС в ходе социальных протестов", - добавили правозащитники.

В указе, подписанном временными президентом Боливии Жанин Аньес, говорится, что "служащие ВС, которые участвуют в операции по восстановлению стабильности и порядка, будут освобождены от уголовной ответственности, когда во время исполнения своих конституционных обязанностей действуют в целях защиты или из необходимости с учетом соблюдения принципов законности, необходимости и соразмерности".

О политическом кризисе в Боливии

В южноамериканской стране 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки. По данным МКПЧ, в общей сложности с начала политического кризиса погибли 23 человека, 715 человек пострадали.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от президента уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.