В ходе столкновений с начала кризиса в Боливии погибли 23 человека

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека погибли, еще 715 пострадали в ходе столкновений с момента начала политического кризиса в Боливии. Такие данные привела в субботу Межамериканская комиссия по правам человека.

"Со вчерашнего дня [пятницы] в результате применения силы полицией и военными погибли девять человек, 122 пострадали. В общей сложности число погибших с момента начала политического кризиса достигло 23, 715 человек пострадали", - сообщила комиссия в Twitter.

В пятницу у города Кочабамба произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Эво Моралеса. Были задержаны почти 170 человек. Согласно данным властей, у манифестантов изъяли огнестрельное оружие и взрывчатку.

В южноамериканской стране 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от президента уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.