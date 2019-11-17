Пресс-секретарь Белого дома призвала не спекулировать на тему здоровья Трампа

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в субботу призвала отказаться от спекуляций на тему здоровья президента США Дональда Трампа.

"Дальнейшие спекуляции, выходящие за рамки полной и честной информации, которую предоставляю я, являются в полной мере безответственными и опасными для страны. Кажется, общественности и некоторым журналистам гораздо интереснее спекулировать и распространять <...> слухи. Он [Трамп] проводил время с медицинскими работниками и семьей военнослужащего после обследования", - написала она на своей странице в Twitter.

Ранее Гришэм сообщила, что американский лидер "в преддверии очень напряженного 2020 года" решил воспользоваться "свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать часть своего планового ежегодного обследования". Для этого он отправился в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По итогам поездки Трампа в медицинское учреждение Гришэм отметила, что президент остается энергичным и на здоровье не жалуется.

В официальном графике президента на выходные, распространенном пресс-службой Белого дома в пятницу, поездка в госпиталь не значилась. На фоне этого среди пользователей социальной сети Twitter появились различные спекуляции на тему здоровья главы вашингтонской администрации, в частности, начал распространяться слух о том, что причиной поездки Трампа в Мэриленд якобы стали боли в груди. Какого-либо официального подтверждения эта информация так и не получила.

С момента вступления в должность президента США Трамп дважды проходил ежегодное медобследование - в 2018 и 2019 годы. Оба раза он посещал для этого госпиталь имени Уолтера Рида в начале зимы. По итогам предыдущего визита - в феврале этого года - врачи признали его здоровье "очень хорошим".

Медицинское обследование стало обычной практикой для лидеров США со времен 37-го президента Ричарда Никсона (занимал пост в 1969-1974 годах). В ходе таких обследований проверяются зрение, слух, состояние носоглотки, щитовидной железы, легких, сердца, кожного покрова, пищевода, мускулов, костей, а также деятельность головного мозга.