Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белоруссии открылись участки для голосования на парламентских выборах

Гражданам предстоит избрать 110 депутатов нижней палаты Национального собрания

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Избирательные участки на парламентских выборах в Белоруссии открылись в воскресенье, гражданам предстоит избрать 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания. Об этом сообщили ТАСС в ЦИК республики.

"На выборах в парламент сформировано 5831 избирательный участок, в том числе 46 за пределами республики", - проинформировали в ЦИК. Там также уточнили, что только в основной день голосования, в воскресенье, 238 участков будут открыты в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

Парламентские выборы в Белоруссии проходят по мажоритарной системе. На 110 мест в Палате представителей претендуют 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. В ходе предвыборной кампании решения о регистрации 15 кандидатов в депутаты были отменены, 34 претендента на депутатский мандат сняли свои кандидатуры. С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За это время явка избирателей составила более 35,77%. Этот показатель превысил явку досрочного голосования на парламентских выборах 2016 года (31,29%). В Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей. На этих выборах аккредитовано более 1 тыс. международных наблюдателей.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (совпадает с мск). ЦИК планирует подвести окончательные итоги выборов 22 ноября. Предполагается, что первое заседание избранного парламента состоится 6 декабря.

Предыдущие выборы в Палату представителей состоялись 11 сентября 2016 года. За депутатские мандаты боролись 484 кандидата из 525 первоначально зарегистрированных. Тогда явка составила 74,68%.

Теги
Белоруссия
Реклама на ТАСС
США и Южная Корея отложат маневры для поддержания стремления КНДР к миру
В Пентагоне не рассматривают это решение как уступку Пхеньяну
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС