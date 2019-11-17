В Белоруссии открылись участки для голосования на парламентских выборах

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Избирательные участки на парламентских выборах в Белоруссии открылись в воскресенье, гражданам предстоит избрать 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания. Об этом сообщили ТАСС в ЦИК республики.

"На выборах в парламент сформировано 5831 избирательный участок, в том числе 46 за пределами республики", - проинформировали в ЦИК. Там также уточнили, что только в основной день голосования, в воскресенье, 238 участков будут открыты в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

Парламентские выборы в Белоруссии проходят по мажоритарной системе. На 110 мест в Палате представителей претендуют 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. В ходе предвыборной кампании решения о регистрации 15 кандидатов в депутаты были отменены, 34 претендента на депутатский мандат сняли свои кандидатуры. С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За это время явка избирателей составила более 35,77%. Этот показатель превысил явку досрочного голосования на парламентских выборах 2016 года (31,29%). В Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей. На этих выборах аккредитовано более 1 тыс. международных наблюдателей.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (совпадает с мск). ЦИК планирует подвести окончательные итоги выборов 22 ноября. Предполагается, что первое заседание избранного парламента состоится 6 декабря.

Предыдущие выборы в Палату представителей состоялись 11 сентября 2016 года. За депутатские мандаты боролись 484 кандидата из 525 первоначально зарегистрированных. Тогда явка составила 74,68%.