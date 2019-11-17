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США и Южная Корея отложат маневры для поддержания стремления КНДР к миру

В Пентагоне не рассматривают это решение как уступку Пхеньяну

БАНГКОК, 17 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Южная Корея отложат проведение совместных военных учений, запланированных на конец ноября, для поддержания стремления КНДР к мирному урегулированию. Об этом заявил в воскресенье министр обороны США Марк Эспер в Бангкоке.

"Я не рассматриваю это как уступку. Я вижу в этом добросовестную попытку <...> для обеспечения мира", - приводит слова главы Пентагона агентство Reuters.

Эспер принимает участие во встрече министров обороны государств - членов АСЕАН, которая проходит в таиландской столице.

Теги
СШАКНДРТаиландРеспублика КореяЭспер, Марк
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