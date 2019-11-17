Трамп закончит медобследование в следующем году

ТАСС, 17 ноября. Президент США Дональд Трамп закончит плановое медицинское обследование в следующем году. Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter .

"Начал первую часть своего ежегодного медосмотра. Все очень хорошо (отлично!). Закончу в следующем году", - говорится в сообщении.

В субботу пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что приступивший к обследованию президент на здоровье не жалуется, и призвала отказаться от спекуляций на эту тему.

Медицинское обследование стало обычной практикой для лидеров США со времен 37-го президента Ричарда Никсона (занимал пост в 1969-1974 годах). В ходе таких обследований проверяются зрение, слух, состояние носоглотки, щитовидной железы, легких, сердца, кожного покрова, пищевода, мускулов, костей, а также деятельность головного мозга.

По итогам предыдущего обследования, которое Трамп проходил в феврале 2019 года, врачи признали его здоровье "очень хорошим".