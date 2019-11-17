В ЦИК Белоруссии заявили о готовности жестко пресекать провокации на выборах

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Белорусские власти намерены жестко пресекать провокации на избирательных участках во время голосования на парламентских выборах и не позволят оказывать давление на членов избирательных комиссий. Об этом заявила в воскресенье председатель Центризбиркома (ЦИК) республики Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Жестко. Мы в любом случае не позволим, чтобы наши участковые комиссии обижали и обижали наших избирателей", - отметила глава белорусского ЦИК.

Ермошина подчеркнула, что организаторы не позволят, чтобы "над избирательными комиссиями издевались".