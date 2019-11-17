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В Шри-Ланке оппозиционный кандидат выиграл президентские выборы

Готабая Раджапакса получил, по предварительным данным, 53-54% голосов

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Кандидат от оппозиционного Народного фронта Шри-Ланки Готабая Раджапакса получил большинство голосов на прошедших в субботу президентских выборах в Шри-Ланке. Как сообщил телеканал NDTV, его главный соперник, кандидат от правящей Объединенной национальной партии Саджит Премадаса уже заявил, что признает поражение и "уважает решение народа".

По предварительной информации, Раджапакса получил 53-54% голосов. Ожидается, что избранный президент будет приведен к присяге в начале предстоящей недели. Глава этого островного государства избирается на пятилетний срок.

Выборы прошли на фоне политической нестабильности, осложненной обстановкой в сфере безопасности. В апреле 2019 года на острове произошла серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Погибли 253 человека, среди них 42 иностранца, около 500 человек получили ранения. Ответственность за теракты взяла радикальная исламистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".

Теги
Шри-Ланка
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