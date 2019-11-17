Во Франции задержаны более 260 участников манифестаций "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Французские правоохранители задержали 264 участников акций движения "желтых жилетов", прошедших в субботу во многих городах Франции. Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в эфире телеканала CNews .

"Вчера были задержаны 264 человека, при этом 173 - в Париже", - пояснил Кастанер. Глава МВД подчеркнул при этом, что все эти люди попали в руки полиции непосредственно во время беспорядков. Он добавил, что среди манифестантов в столице присутствовали 300 представителей радикальных движений, которые несут главную ответственность за произошедшие беспорядки.

Общая численность участников протестов в минувшую субботу составила, согласно МВД, 28 тыс. человек по всей Франции, из них 4,7 тыс. человек в Париже. Однако сообщество "Желтое число" в Facebook, которое ведет собственный подсчет, основываясь на данных от организаторов акций, утверждает, что в этот раз удалось собрать 44 тыс. протестующих. "Движение уже давно теряет сторонников и пытается присоединиться к любой манифестации, чтобы поддерживать видимую численность протеста", - прокомментировал эти данные Кастанер, напомнив об участии "желтых жилетов" в недавнем марше против исламофобии, а также в демонстрации врачей.