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Во Франции задержаны более 260 участников манифестаций "желтых жилетов"

По данным МВД республики, по всей стране общее число протестующих составило 28 тыс. человек

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Французские правоохранители задержали 264 участников акций движения "желтых жилетов", прошедших в субботу во многих городах Франции. Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в эфире телеканала CNews.

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"Вчера были задержаны 264 человека, при этом 173 - в Париже", - пояснил Кастанер. Глава МВД подчеркнул при этом, что все эти люди попали в руки полиции непосредственно во время беспорядков. Он добавил, что среди манифестантов в столице присутствовали 300 представителей радикальных движений, которые несут главную ответственность за произошедшие беспорядки.

Общая численность участников протестов в минувшую субботу составила, согласно МВД, 28 тыс. человек по всей Франции, из них 4,7 тыс. человек в Париже. Однако сообщество "Желтое число" в Facebook, которое ведет собственный подсчет, основываясь на данных от организаторов акций, утверждает, что в этот раз удалось собрать 44 тыс. протестующих. "Движение уже давно теряет сторонников и пытается присоединиться к любой манифестации, чтобы поддерживать видимую численность протеста", - прокомментировал эти данные Кастанер, напомнив об участии "желтых жилетов" в недавнем марше против исламофобии, а также в демонстрации врачей.

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Франция
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