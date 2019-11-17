Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Украине вступил в силу закон о выводе газотранспортной системы из "Нафтогаза"

Закон необходим для сертификации независимого оператора ГТС, этот процесс планируется завершить до конца 2019 года

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Закон о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании "Нафтогаз" и создании независимого оператора ГТС вступил в силу. Это следует из документа, который в субботу опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины".

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится тексте. Этот документ принят парламентом Украины 31 октября, 15 ноября его подписал президент страны Владимир Зеленский.

Закон необходим для сертификации независимого оператора ГТС, этот процесс в Киеве хотят завершить до конца 2019 года. Как ранее пояснял премьер-министр страны Алексей Гончарук, Киев спешит внедрить энергетическое законодательство ЕС, чтобы на его основе заключать контракты с Россией и другими поставщиками газа. В правительстве также отмечали, что новый оператор ГТС не будет продан, сдан в аренду, либо же в концессию, а 100% акций компании окажутся у государства.

Правительство Украины 18 сентября обновило план по созданию независимого от "Нафтогаза" оператора ГТС, согласно которому Фонд государственного имущества Украины передаст ГТС в хозяйственное пользование компании "Оператор ГТС Украины". Власти ожидают, что "Оператор ГТС Украины" будет сертифицирован национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны секретариата европейского Энергетического сообщества до 1 января 2020 года.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
Реклама на ТАСС
Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году
Белорусский лидер добавил, что не будет менять конституцию к выборам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС