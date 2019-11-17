На Украине вступил в силу закон о выводе газотранспортной системы из "Нафтогаза"

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Закон о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании "Нафтогаз" и создании независимого оператора ГТС вступил в силу. Это следует из документа, который в субботу опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины".

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится тексте. Этот документ принят парламентом Украины 31 октября, 15 ноября его подписал президент страны Владимир Зеленский.

Закон необходим для сертификации независимого оператора ГТС, этот процесс в Киеве хотят завершить до конца 2019 года. Как ранее пояснял премьер-министр страны Алексей Гончарук, Киев спешит внедрить энергетическое законодательство ЕС, чтобы на его основе заключать контракты с Россией и другими поставщиками газа. В правительстве также отмечали, что новый оператор ГТС не будет продан, сдан в аренду, либо же в концессию, а 100% акций компании окажутся у государства.

Правительство Украины 18 сентября обновило план по созданию независимого от "Нафтогаза" оператора ГТС, согласно которому Фонд государственного имущества Украины передаст ГТС в хозяйственное пользование компании "Оператор ГТС Украины". Власти ожидают, что "Оператор ГТС Украины" будет сертифицирован национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны секретариата европейского Энергетического сообщества до 1 января 2020 года.