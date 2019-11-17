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Система С-400 заступит на боевое дежурство в Турции к весне 2020 года

Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев

ДУБАЙ /ОАЭ/, 17 ноября. /ТАСС/. Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Турции к весне 2020 года, сейчас идет дообучение специалистов. Об этом журналистам в воскресенье сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

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"Мы до конца года завершим обучение турецких специалистов и где-то к весне система будет уже на боевом дежурстве. У нас все с турецкими партнерами идет слава богу по плану, - сказал Шугаев. - Турция как страна НАТО дала всем пример, в том числе и арабскому миру".

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Теги
СШАТурцияОАЭРоссия
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