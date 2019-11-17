Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что Израиль ничего не обещал по перемирию в секторе Газа

Премьер-министр еврейского государства также сообщил, что отдал приказ "немедленно нанести удары по целям ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Израиль не брал на себя никаких обязательств по прекращению огня в секторе Газа, и политика еврейского государства в области безопасности осталась без изменений. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства страны.

На эту тему

"Хочу еще раз подчеркнуть: Израиль ничего не обещал. Наша политика в области безопасности не изменилась ни на йоту. Мы сохраняем полную свободу действий и будем наносить вред тем, кто пытается навредить нам", - цитирует высказывания премьера его канцелярия.

Нетаньяху также проинформировал министров, что в субботу приказал Армии обороны Израиля "немедленно нанести удары по целям ХАМАС в секторе Газа" в ответ на запуск ракеты по израильскому городу Беэр-Шева. "Мы готовы к любому сценарию, а наши силы безопасности четко знают, какой план применять для защиты Государства Израиль на всех аренах", - добавил он.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
Реклама на ТАСС
Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году
Белорусский лидер добавил, что не будет менять конституцию к выборам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС