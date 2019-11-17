Корбин пообещал провести референдум по Brexit в случае победы лейбористов на выборах

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин пообещал, что в случае победы его партии на досрочных парламентских выборах он вынесет вопрос о выходе страны из ЕС на общенациональный референдум. Об этом политик заявил, выступая в воскресенье в эфире телеканала Би-би-си .

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"Мы вынесем этот вопрос на референдум. В течение трех месяцев мы договоримся [с ЕС] о заслуживающих доверия условиях выхода [из Евросоюза] и вместе с опцией остаться вынесем это на суд британского народа", - сказал Корбин.

При этом лидер оппозиции отказался четко отвечать на вопрос о том, в чем именно заключается его позиция по Brexit, должна ли страна покинуть ЕС. "Я хочу иметь тесные отношения с ЕС в будущем", - сообщил он, не став уточнять, означают ли эти тесные отношения сохранение членства с ЕС или нет.

С помощью досрочных выборов, намеченных на 12 декабря, премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit.

Преимущество консерваторов над Лейбористской партией, согласно последнему опросу общественного мнения, выросло до 17%. Для формирования правительства большинства партии необходимо провести в Палату общин, нижнюю палату парламента, более половины от 650 депутатов.