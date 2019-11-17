"Желтые жилеты" второй день подряд собираются в Париже

Сейчас оба митинга насчитывают примерно несколько десятков участников, однако люди продолжают прибывать. Дежурящие в данных районах стражи порядка досматривают личные вещи прохожих на наличие потенциально пригодных в качестве оружия предметов. Префектура столичной полиции уже сообщила, что сегодня утром по итогам 372 досмотров были задержаны девять человек.

Некоторые участники пришли с плакатами, которые можно было встретить еще на первых манифестациях, кто-то держит в руках транспаранты с поздравлениями в адрес движения, начавшегося ровно год назад. Присутствуют, впрочем, и призывы к отставке представителей действующей власти, включая президента страны Эмманюэля Макрона, а в адрес полиции порой слышатся оскорбительные выкрики. Тем не менее, обстановка на местах сохраняется мирная, стражи порядка держатся на расстоянии от манифестантов и не предпринимают никаких действий. Это сильно контрастирует с субботними беспорядками на 53-м официальном дне протеста "желтых жилетов" - только в столице было задержано 173 человека (всего по стране 264).

Год назад, 17 ноября 2018 года, состоялась первая крупномасштабная акция их сторонников. Тогда число участников протестов по всей Франции составило 282 тыс. человек. Первоначально акции "желтых жилетов" проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Теперь участники общественной кампании выдвигают не только социально-экономические, но и политические требования.