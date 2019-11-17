В Тбилиси начался митинг оппозиции с требованием внеочередных выборов в парламент

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек в воскресенье вышли на проспект Руставели к зданию парламента в Тбилиси на митинг оппозиции с требованием провести в стране внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Уже 16-й год мы стоим на проспекте Руставели. Ни одна из властей не научилась, что нельзя в Грузии устанавливать авторитарный режим. Это невозможно. Сегодня мы собрались потому, что недавно произошло невиданное событие. Власть провалила конституционную реформу по переходу на пропорциональную систему. Нам ее обещали, однако через пять месяцев власть нам сказала, что передумала", - сообщил ТАСС член политсовета партии "Единая Грузия - демократическое движение" Анзор Бицадзе.

Проспект Руставели по-прежнему перекрыт. Там с четверга разбиты палатки, люди в них ночуют, жгут костры в жестяных бочках, им раздают бесплатный кофе и чай. На месте проведения митинга усилены меры безопасности. Во дворах парламента и администрации правительства, которые расположены в нескольких десятках метров друг от друга, размещены сотрудники отрядов специального назначения МВД со спецобмундированием. МВД заявляет, что силовики пресекут все попытки дестабилизации и незаконного вторжения в правительственные здания.

Еще один крупный митинг запланирован на 17:00 (16:00 мск) в воскресенье на площади Республики, недалеко от Руставели. Там намерены собраться сторонники оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии". Они тоже требуют проведения внеочередных выборов, однако отказались выходить на общую демонстрацию из-за того, что в ней участвует "Единое национальное движение".

Волна митингов

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменение в конституцию Грузии, которая требует поддержки 113 депутатов из 150. На голосовании изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном, от голосования воздержались депутаты-одномандатники от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.