Лукашенко будет разочарован, если Запад не признает выборы демократичными

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит прогресс в том, что западные наблюдатели приехали на проходящие в стране парламентские выборы без заранее готового решения, но разочаруется, если они не признают их демократичными. Об этом сказал в воскресенье журналистам.

"Я буду весьма разочарован в их ангажированности", - сказал Лукашенко. По его словам, прежде он всегда заранее знал, какое решение примет Запад по итогам выборов. "Сейчас не знаю. Они наблюдают, смотрят на эти выборы, и это уже прогресс, что они не приехали с заранее подготовленной "болванкой", что "выборы плохие, мы их не признаем", - сказал Лукашенко.

По его словам, ситуация изменилась, Запад понял, что "Беларусь - это центр Европы, надо, чтобы она была мирной, не создавала никому проблем".

Лукашенко отметил, что переживает за то, как воспримут выборы за рубежом, но не чрезмерно. "Но я по этому поводу париться не привык, - подчеркнул белорусский лидер. - Я переживаю за то, чтобы наши выборы были проведены согласно нашим законам, Конституции. Мы выборы проводим для своей страны, для своего народа, чтобы было лучше у нас. И проводим так, как мы это понимаем".