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Акции протеста в Иране

Иранские власти объявили о выявлении зачинщиков беспорядков в стране

В Министерстве информации страны сообщили, что "принимаются надлежащие меры"

ТАСС, 17 ноября. Иранские власти объявили о выявлении лиц, замешанных в организации протестных акций, прошедших в городах страны после объявления решения правительства о повышении цен на топливо. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Министерства информации (разведки) Ирана.

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"Основные виновники беспорядков в последние два дня были определены", - говорится в заявлении. Отмечается, что "принимаются надлежащие меры", и иранская общественность будет проинформирована об их содержании и результатах в ближайшее время.

Иранские власти, указывается в документе, будут "решительно противостоять тем, кто провоцирует людей на беспорядки и нарушает спокойствие мирных граждан".

Теги
ИранАкции протеста в Иране
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