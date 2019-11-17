Иранские власти объявили о выявлении зачинщиков беспорядков в стране

ТАСС, 17 ноября. Иранские власти объявили о выявлении лиц, замешанных в организации протестных акций, прошедших в городах страны после объявления решения правительства о повышении цен на топливо. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Министерства информации (разведки) Ирана.

"Основные виновники беспорядков в последние два дня были определены", - говорится в заявлении. Отмечается, что "принимаются надлежащие меры", и иранская общественность будет проинформирована об их содержании и результатах в ближайшее время.

Иранские власти, указывается в документе, будут "решительно противостоять тем, кто провоцирует людей на беспорядки и нарушает спокойствие мирных граждан".